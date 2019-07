Schwimm-WM in Südkorea : Hausding erspringt ersten deutschen Olympia-Startplatz

Gwangju Rekordeuropameister Patrick Hausding hat trotz einer Schrecksekunde das Ticket für seine vierten Olympischen Spiele gelöst. Der Berliner sicherte den deutschen Wasserspringern am Mittwoch bei der Schwimm-WM in Gwangju als Neunter des Halbfinales vom Drei-Meter-Brett den ersten Quotenplatz.

Beim eineinhalbfachen Auerbachsalto mit dreieinhalb Schrauben missglückte der Anlauf, mit viel Balancegefühl hielt sich Hausding auf dem Brett und durfte den Versuch wiederholen. Dank großer Nervenstärke blieb der Punktabzug in Grenzen. „Ich bin sehr erleichtert, dass ich nach so einem wilden Wettkampf ein Olympia-Ticket gesichert habe“, sagte der zweimalige Olympia-Medaillengewinner. Im Finale an diesem Donnerstag will er seine Ausbeute von 446,20 Punkten steigern. Martin Wolfram verpasste mit Rang 15 das Finale.