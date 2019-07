Aus im Viertelfinale : Wasserballer verpassen WM-Sensation knapp

Gwangju Hagen Stamm war nach einer „Wahnsinnsleistung“ gegen eine „Weltauswahl“ mächtig stolz auf seine Wasserballer.

Die deutsche Mannschaft muss sich bei der EM im Januar in Budapest einen Startplatz für ein Qualifikationsturnier in Rotterdam sichern - und kann dort dann das Tokio-Ticket lösen. „Beide Turniere fangen nochmal ganz von vorne an. Wir müssen einfach weiterarbeiten und uns bewusst sein, dass wir wieder bei Null anfangen“, warnte Stamm. „Wenn wir so spielen wie gegen Kroatien, haben wir eine Chance, jeden Gegner zu schlagen.“