EM in Budapest : Wasserballer siegen und haben weiter Olympia-Chancen

EM in Budapest

Budapest Die deutschen Wasserballer haben die Europameisterschaft mit einem Sieg beendet und sich den für die Olympia-Chance möglicherweise entscheidenden neunten Platz erkämpft.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm besiegte Georgien in einem Platzierungsspiel in Budapest dank einer deutlichen Steigerung in den letzten beiden Vierteln mit 9:8 (2:3, 0:2, 3:2, 4:1). „In den ersten beiden Vierteln haben wir es nicht richtig geschafft zu treffen, aber ich bin zufrieden, weil das Team hart für den Erfolg gekämpft hat“, sagte Stamm nach der Partie.