Baseball : Washington Nationals sind voll auf Titelkurs

Houston Die Washington Nationals sind auf bestem Wege zum Überraschungs-Coup in der Major League Baseball (MLB). Der Außenseiter gewann in der Nacht zu Donnerstag auch das zweite Finalspiel bei den hoch favorisierten Houston Astros mit 12:3 und geht nun mit extrem viel Rückenwind in das dritte Duell in der Nacht zu Samstag in Washington.

