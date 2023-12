Karpaltunnel, Mausarm, Rücken Was E-Sport-Profis gegen typische Verletzungen tun können

Und so ein Trainingsalltag sei bei BIG gut durchstrukturiert: Theorieblöcke, Praxisphasen, Gespräche mit dem Sportpsychologen, Bewegungspausen - alles in allem in der Regel nicht länger als acht Stunden, „wenn nicht gerade ein wichtiges Turnier ansteht, dann kann es auch mal kurz intensiver werden“, sagt Reinhardt.