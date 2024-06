World Cup of Darts Warum die Team-WM ohne Darts-Star Littler auskommen muss

Auch das Duo ist von dem 17 Jahre alten Youngster begeistert. „Respekt davor, was er bringt. Er hält dem ganzen Druck stand. Die WM war eine Sache, aber was er danach gemacht hat, ist wirklich, wirklich fett. Die Premier League musst du erst mal gewinnen“, sagte Schindler nach dem knappen 4:3-Auftaktsieg gegen Neuseeland in Frankfurt.