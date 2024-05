WM in Abu Dhabi Wagner zum zweiten Mal Judo-Weltmeisterin

Anna-Maria Wagner hat sich bei den Judo-Weltmeisterschaften in Abu Dhabi zum zweiten Mal nach 2021 den Titel geholt. Die 28-jährige Ravensburgerin siegte in der Klasse bis 78 Kilogramm im Finale gegen die Italienerin Alice Bellandi. Damit hat Wagner auch beste Chancen auf die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Paris.