Ruder-WM : Wachsender WM-Frust: Ruderer mit vier Booten aus dem Rennen

Racice Nach einem schwachen WM-Tag mit vier Niederlagen wird die Diskussion über die schwindende Konkurrenzfähigkeit der deutschen Ruderer lauter. Nur die beiden Einer gelten noch als Medaillenkandidaten.

Vier Starts, vier Pleiten - im Deutsche Ruderverband (DRV) wächst der WM-Frust. Alle am Donnerstag in den 14 olympischen Wettkampfklassen gestarteten Teams fuhren der Konkurrenz in den Halbfinals der Titelkämpfe von Racice (Tschechien) weit hinterher.