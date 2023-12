Darts-WM Von Moltke: Olympia hat Leichtathletik „totgemacht“

Darts-Funktionär Werner von Moltke sieht die olympischen Kernsportarten in der heutigen Sportlandschaft komplett entwertet. „Heute spielen Schwimmen, Turnen, Leichtathletik keine Rolle mehr. Es spielt alle vier Jahre eine Rolle - bei Olympia, das gebe ich schon zu. Aber Olympia hat diese Sportarten totgemacht“, sagte von Moltke der Deutschen Presse-Agentur vor Beginn der Darts-WM an diesem Freitag. Zwischen 15. Dezember und 3. Januar wird im Alexandra Palace in London ein neuer Weltmeister ermittelt.