Olympia-Qualifikation Volleyballerinnen vor großen Gegnern: „Traum lebt“

Am Freitag (17.30 Uhr/Volleyballworld.tv) steht gegen die Gastgeberinnen das nächste Spiel an. Alle drei bisherigen Partien gegen die Polinnen in diesem Jahr gingen verloren - zuletzt das EM-Achtelfinale. „Wir sind auf jeden Fall in der Underdog-Rolle“, sagte Pogany. „Wir müssen volleyballerisch unsere Basics stabilisieren, die kleinen Dinge ein Stückchen besser machen.“ Wie man Polen schlagen kann, zeigte Thailand am Mittwoch (3:2).