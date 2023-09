Quali-Turnier Volleyballerinnen verpassen direkte Olympia-Qualifikation

Der erste Satz ging deutlich an die Italienerinnen. Im zweiten Durchgang kämpften sich die Deutschen nach größerem Rückstand zurück, verloren den Satz am Ende aber doch. Im dritten Satz hielt die DVV-Auswahl zunächst mit, bevor sich das italienische Team absetzte. In den drei Achtergruppen der Qualifikationsturniere in Polen, China und Japan werden jeweils zwei Startplätze für Olympia vergeben. Alle Teams spielen einmal gegeneinander.