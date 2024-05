Olympische Spiele Volleyballerinnen verlieren wichtiges Duell für Olympia

Im ersten Satz konnte das deutsche Team am Sonntag durchaus überzeugen. Doch mangelnder Aufschlagdruck und Probleme in der Blockabwehr führten zum Satzverlust. Im zweiten Durchgang wurde letztere deutlich besser. Ein Block von Kapitänin Lena Stigrot brachte den Ausgleich. In der umkämpften Partie blieben die Niederländerinnen dann auch in den Sätzen drei und vier einen kleinen Tick besser.