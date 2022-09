Weltmeisterschaft : Volleyballerinnen verlieren gegen Serbien

Łódź Lodz (dpa) Die deutschen Volleyballerinnen haben trotz einer starken Leistung ihre erste Niederlage bei der WM in den Niederlanden und Polen kassiert. Das Team von Bundestrainer Vital Heynen musste sich in Lodz den Titelverteidigerinnen aus Serbien mit 0:3 (23:25, 22:25, 23:25) geschlagen geben.

Im vorletzten Gruppenspiel am Freitag (19.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) trifft die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes auf Olympiasieger USA, das Duell gegen Kanada am Samstag (16.00 Uhr) bildet den Abschluss der Vorrunde.

Gute Leistung, keine Punkte

In der Atlas Arena von Lodz erwischten die DVV-Spielerinnen einen famosen Start und gingen gegen die favorisierten Serbinnen sogar in Führung. Am Ende des ersten Satzes spielte der vom Italiener Daniele Santarelli trainierte Gegner aber seine größere Qualität auf den Schlüsselpositionen aus. Ein ähnliches Bild ergab sich im zweiten Satz: Lange Zeit hielt Deutschland mit, doch mit drei Punkten in Folge holte sich Serbien am Ende die 2:0-Satzführung.