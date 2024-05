Nationenliga Volleyballerinnen unterliegen Kanada und Polen

Die Olympia-Chancen der deutschen Volleyballerinnen sind nach zwei weiteren Niederlagen in der Nationenliga nur noch minimal. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) verlor in Arlington (USA) 0:3 (23:25, 20:25, 21:25) gegen Polen. In der deutschen Nacht war das Team zuvor dem direkten Konkurrenten Kanada (20:25, 15:25, 22:25) ebenfalls deutlich unterlegen gewesen.