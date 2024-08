Auswärts gewonnen Volleyballerinnen starten mit Sieg in die EM-Qualifikation

Camilla Weitzel, Pia Kästner, Monique Strubbe, Lena Stigrot und Hanna Orthmann standen Waibl nicht zur Verfügung. Das zweite EM-Qualifikationsspiel steht am Donnerstag (18.00 Uhr) in Schwerin gegen Finnland an. Die letzten beiden Partien der Gruppe A finden im kommenden Jahr statt.