Partie gegen Slowenien : Volleyballerinnen müssen für EM-Achtelfinale nach Polen

Bratislava Die deutschen Volleyballerinnen müssen für ihr EM-Achtelfinale umziehen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski bestreitet die erste K.o.-Runde in Lodz. Die polnische Stadt liegt rund 430 Kilometer Luftlinie entfernt vom bisherigen Vorrundenspielort Bratislava in der Slowakei. Die Deutschen würden in Polen auch ein mögliches Viertelfinale bestreiten. Gegner im Achtelfinale ist am Sonntag (18.00 Uhr) Slowenien. Nächster Kontrahent wäre der Sieger der Partie Polen gegen Spanien. Die EM wird erstmals in vier Ländern ausgetragen. Die Deutschen sind bisher ungeschlagen.