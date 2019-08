Auftakt in Bratislava : Volleyballerinnen mit EM-Topstart - 3:0 gegen Schweiz

Bratislava Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem souveränen Sieg in die EM gestartet und haben schon Kurs auf die K.o.-Runde genommen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski setzte sich dank ihrer Offensivwucht am Freitag in Bratislava mit 3:0 (25:16, 25:19, 25:21) gegen den Turnierneuling Schweiz durch. Beim Erfolg im Schnelldurchgang in der Ondrej-Nepela-Arena war Louisa Lippmann mit 17 Punkten beste deutsche Angreiferin.

Gegen den nächsten Außenseiter Spanien am Samstag (17.30 Uhr/Sport1) will der EM-Fünfte von 2017 den zweiten Sieg in der Vorrundengruppe D nachlegen. Die weiteren deutschen Kontrahenten sind Russland, Gastgeber Slowakei und Weißrussland. Die vier besten Teams qualifizieren sich für das Achtelfinale der in vier Ländern ausgetragenen EM.