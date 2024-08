Gegen Finnland Volleyballerinnen holen zweiten Sieg in EM-Quali

Die deutschen Volleyballerinnen haben in der EM-Qualifikation ihr zweites Spiel gewonnen. Das Team von Bundestrainer Alexander Waibl siegte in Schwerin auch ohne einige Leistungsträgerinnen gegen Finnland 3:0 (25:20, 25:20, 25:15). Mit zwei Erfolgen in zwei Partien hat die Auswahl des DVV eine hervorragende Ausgangsposition für die Qualifikation. Erfolgreichste Angreiferin war Lena Kindermann mit 13 Punkten.