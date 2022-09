Weltmeisterschaft : Volleyballerinnen gewinnen Spiel gegen Kasachstan

Arnheim Die deutschen Volleyballerinnen haben auch ihr zweites Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden und Polen gewonnen.

Das Team von Bundestrainer Vital Heynen bezwang in der Gruppe C Kasachstan in Arnheim mit 3:0 (25:15, 25:18, 25:21). Am Vortag hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes Bulgarien mit 3:1 bezwungen.