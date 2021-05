Nationenliga : Volleyballerinnen brechen nach 2:0-Führung gegen China ein

Rimini Die deutschen Volleyballerinnen haben in der Nationenliga eine Überraschung gegen Olympiasieger China verpasst. Trotz einer 2:0-Satzführung und vier Matchbällen im dritten Durchgang unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski dem Weltklasse-Team aus Asien in Rimini mit 2:3 (25:20, 25:19, 25:27, 21:25, 9:15).

Die Deutschen konnten die Chinesinnen lange mit druckvollen Aufschlägen unter Druck setzen. Knackpunkt war allerdings der dritte Satz, als Koslowskis Team gleich vier Chancen am Stück zum dritten Sieg in der Nationenliga nicht nutzen konnte. Davon erholten sich die Deutschen nicht mehr und belohnten sich auch nicht für eine ausgezeichnete Leistung. Außenangreiferin Hanna Orthmann war mit 23 Punkten überragende Offensivspielerin. Am Dienstag (10.00 Uhr) treffen die deutschen Frauen auf die Türkei.