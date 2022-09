Weltmeisterschaft : Volleyballer „traurig“ nach WM-Aus - Zukunftsfrage um Grozer

Ljubljana Die WM verlief für die deutschen Volleyballer enttäuschend. Der neue Bundestrainer sah die Endrunde nur als Zwischenstation. Das Ziel heißt Olympia 2024. Bis dahin sind einige Fragen offen.

Von Olympia in Paris 2024 träumen die deutschen Volleyballer. Auf dem erhofften Weg dahin wollte die Mannschaft des polnischen Bundestrainers Michal Winiarski ein bisschen Selbstvertrauen bei der WM schöpfen. Mit dem Zitter-Einzug in die K.o.-Runde und dem abrupten Aus gegen Slowenien im Achtelfinale gelang das kaum.

Viel gelernt

Grozer will zu Olympia

Die Zukunft von Grozer ist wie so oft die bestimmende Frage, wenn es um Erfolgschancen der Volleyballer geht. Der Diagonalangreifer ist mittlerweile 37 Jahre alt, aber immer noch ein Anker in der Offensive. Die Endrunde in Polen und Slowenien ließ er aus, um sich zu regenerieren. Auch Grozers Ziel heißt Olympia in Paris 2024.