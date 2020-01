Olympia-Qualifikation : Volleyballer stimmen sich auf Finale ein: „Ans Limit gehen“

Berlin Die deutschen Volleyballer sind kurz vor dem Ziel. Nur noch ein Sieg fehlt der Mannschaft um Georg Grozer zum Erreichen von Olympia. Im Finale des Qualifikationsturniers wartet Frankreich. Können es die Deutschen packen?

Die deutschen Volleyballer haben sich mit ihrem letzten Training in Berlin auf das Finale in der Olympia-Qualifikation gegen Frankreich eingestimmt.

Bundestrainer Andrea Giani bestritt die Abschlusseinheit am Freitagvormittag mit seinem kompletten 14er Kader um Superstar Georg Grozer. Der 35 Jahre alte Diagonalangreifer ist trotz einer Blessur an der rechten Wade fit für das Endspiel am Abend (20.10 Uhr/Sport1). Grozer machte weite Teile des einstündigen Trainings mit, ließ sich sonst am Spielfeldrand in der Max-Schmeling-Halle behandeln.