Nationenliga Volleyballer starten ins Olympia-Jahr: Medaille ist das Ziel

Vorher geht es für die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski aber in die VNL. Am Mittwoch startet das Team am symbolträchtigen Ort Rio gegen Italien (22.30 Uhr/MESZ) in das Turnier, in dem es in zwölf Vorrundenspielen an drei Orten um den Einzug ins Viertelfinale geht.