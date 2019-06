Nationenliga : Volleyballer starten erfolgreich ins Heimturnier

Die deutschen Spieler feiern einen Punktgewinn gegen Portugal. Foto: Hendrik Schmidt.

Leipzig Die deutschen Volleyballer sind erfolgreich in ihr Heimturnier in der Nationenliga gestartet. Der EM-Zweite bezwang in Leipzig Außenseiter Portugal mit 3:1 (28:26, 20:25, 25:10, 25:23) und holte damit seinen dritten Sieg in dem Wettbewerb.

