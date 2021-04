Queerer Starspieler : Volleyballer Patch über Toleranz: „Wir haben die Stimme“

Berlin Der Berliner Volleyball-Star Benjamin Patch traut seiner Generation eine entscheidende Rolle in der Debatte um sexuelle Selbstbestimmung zu.

Der Diagonalangreifer wünscht sich, dass sich der Sport auch von einem Bild übersteigerter Männlichkeit lösen kann. „Die jüngere Generation macht mir da viel Mut. Sie versetzt sich in die Lage ihres Gegenübers und interagiert viel stärker als andere Generationen mit anderen Kulturen“, befand Patch, der seit 2018 in Berlin spielt. „Ich denke, das wird sich auch auf die Kommunikation in den Umkleidekabinen auswirken, in denen so vergiftet über Frauen gesprochen wird. Das ist so weit verbreitet, aber zugleich so inakzeptabel.“