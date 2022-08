Volleyball-WM : Volleyballer konsterniert nach Pleite im WM-Gruppenfinale

Ljubljana Die Worte von Kapitän Lukas Kampa klangen schon nach WM-Abschied. „Es ist schwierig, diplomatische Worte zu finden. Die ehrliche Antwort ist, dass wir nicht in der Lage sind, unter gewissen Umständen in einem gewissen Stresszustand unseren Volleyball zu spielen“, sagte der frustrierte Zuspieler der deutschen Volleyballer nach dem verlorenen WM-Gruppenfinale.

Kampas Mannschaft war beim 0:3 gegen den hochkonzentrierten Vize-Europameister Slowenien chancenlos. Nach der zweiten Pleite in der dritten Partie haben die Deutschen das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand und müssen auf die Mithilfe der Konkurrenz hoffen, die erst am Mittwoch im Einsatz ist.