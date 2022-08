Volleyball-WM : Volleyballer chancenlos im Gruppenfinale: WM-Aus droht

Ljubljana Den deutschen Volleyballern droht bei der WM in Polen und Slowenien das schnelle Aus.

Nach der zweiten Pleite in der dritten Partie haben die Deutschen das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand und müssen auf die Mithilfe der Konkurrenz hoffen, die erst am Mittwoch im Einsatz ist. Bester deutscher Angreifer war Linus Weber mit acht Punkten.