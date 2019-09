Turnier in vier Ländern : Volleyball-Nationalspieler Kampa will EM-Medaille holen

Brüssel Nationalmannschaftskapitän Lukas Kampa hat eine Medaille für seine Volleyballer bei der EM als Ziel ausgegeben.

Die Deutschen starten am Freitag (15.00 Uhr) in Gruppe B mit dem schweren Spiel gegen Serbien in Brüssel in die Endrunde. Erstmals wird die Endrunde in vier Ländern ausgetragen, 24 Mannschaften nehmen an ihr teil. „Für uns wird es extrem wichtig sein, wie wir am Freitag ins das Turnier starten“, sagte Kampa, der schon seine fünfte EM bestreitet.