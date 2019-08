Erfolg bei Europameisterschaft : Deutsche Frauen schlagen Russland 3:2

Bratislava Die deutschen Volleyballerinnen haben bei der Europameisterschaft am Montagabend für eine große Überraschung gesorgt und Mitfavorit Russland nach einer starken Leistung mit 3:2 (18:25, 25:21, 25:23, 14:25, 15:11) bezwungen.

Das Team von Bundestrainer Felix Koslowski fuhr damit bereits den dritten Sieg im dritten Spiel ein und übernahm die Führung in Vorrundengruppe D. An diesem Dienstag geht es noch gegen Gastgeber Slowakei, bevor am Mittwoch zum Abschluss der Gruppenphase Weißrussland (beide 20Uhr/Sport1) wartet.