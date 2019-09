Vorrunde in Belgien : Volleyball-Bundestrainer Giani kritisiert EM-Modus

Vorrunde in Belgien

Brüssel Deutschlands Volleyball-Nationaltrainer Andrea Giani hat den Modus der erstmals in vier Ländern ausgetragenen Europameisterschaft kritisiert.

„Es gefällt mir nicht, dass die eigenen Ergebnisse nicht den Weg durch die EM ebnen“, bemängelte der Italiener in einer Telefonkonferenz. „Man hat den Weg nicht selber in der Hand.“

Der deutsche Vize-Europameister bestreitet seine Vorrundenpartien in Staffel B in Belgien (Brüssel und Antwerpen). Im ungünstigsten Fall müsste Gianis Team für das Achtelfinale in die Niederlande nach Apeldoorn reisen.