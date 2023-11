Counter-Strike 2 Vitality und Faze im Halbfinale des Blast Premier Fall Final

In der ersten Begegnung in Gruppe B spielte Vitality gegen Heroic ohne viele Punkte abzugeben und gewann mit 2:0 (13:6; 13:9). In der darauffolgenden Partie gegen Complexity Gaming sah es anfangs ebenfalls nach einem schnellen Sieg aus, da das Team mit der Biene im Logo den Gegner auf der Karte Anubis mit 13:2 dominierte.