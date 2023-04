Astralis und Koi chancenlos Vitality und BDS als erste Teams in den Playoffs der LoL LEC

Nach dem überzeugenden Sieg gegen G2 Esports blieb Koi gegen Titel-Favorit BDS über die gesamte Best-of-Three-Serie chancenlos. Mit zwei dominanten Siegen setzt BDS seinen Weg Richtung LEC Finale und eines potenziellen MSI-Platzes fort. Ähnlich wie Vitality blieb das Team in der Gruppenphase ohne Niederlage und steht zum ersten Mal in der Geschichte der Organisation in den Playoffs der LEC.