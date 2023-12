Counter-Strike 2 Vitality gewinnt CS2 Blast World Final zum Jahresabschluss

Zu einer engen Serie entwickelte sich das Finale nicht. Auf beiden Karten führte Vitality bereits zur Halbzeit und spielte den Vorteil souverän zum Sieg aus. Mit dem zweiten Turniersieg in Folge dürfte das Team vorerst als bestes CS2-Team der Welt gelten. Ähnliches gilt für ZywOo, der sich in den meisten messbaren Statistiken klar an die Spitze setze und wenig überraschend als wertvollster Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde.