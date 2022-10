Fünf-Spiel-Thriller im Finale : Vitality gewinnt CS:GO ESL Pro League mit Sieg gegen Liquid

Salina Im Finale der CS:GO-Liga ESL Pro League ringt Vitality Liquid in einer engen Serie nach fünf Spielen nieder. Für beide Teams endete nach einem bislang schwachen Jahr jeweils eine lange Durststrecke.

Nach einem sechsstündigen Marathon hat Team Vitality die 16. Saison der „Counter-Strike: Global Offensive“-Liga ESL Pro League gewonnen. Im Finale setzte sich das Team in fünf Spielen mit 3:2 (7:16; 16:7; 21:25; 19:17; 16:11) durch und holt mit der aktuellen Aufstellung den ersten großen Titel.

Vitalitys CS:GO-Team belohnt sich für gute Form

In der Gruppenphase war Vitality ungeschlagen geblieben, und hatte im Halbfinale das ebenfalls aufstrebende G2 Esports eliminiert. Das Finale gegen Liquid kostete aber eine Menge Kraft: Nach zwei jeweils deutlichen Karten holten sich beide Teams jeweils ein Spiel in der Verlängerung, auf der fünften Karte überzeugte Vitality aber von Beginn an und machte den ersten Erfolg des Jahres perfekt.