Fnatic und mouz ausgestochen : Virtus.pro gewinnt cs_summit 7 in CS:GO

Wie bereits beim letzten Mal wurde das CS:GO-Turnier cs_summit 7 nur online ausgetragen. Foto: Beyond The Summit/dpa

Los Angeles Der CS:GO-Turnierbetrieb läuft wieder auf Hochtouren - der cs_summit ging nun an das besonders starke Virtus.pro. Nach einem Halbfinalsieg gegen mouz gewannen die Russen im Finale auch gegen Fnatic. Im ganzen Turnier hat das Team dabei nicht eine Karte verloren.

„Offline wäre es schöner gewesen. Jetzt ist es eher: "Gut, okay, wir haben gewonnen"“, sagte Mareks „Yekindar“ Gaļinskis im Interview nach dem Spiel. „Mittlerweile gibt es online so viele Turniere, aber wir freuen uns, dass wir gegen so starke Teams spielen können. Wir wollen immer gewinnen, und gegen noch bessere Teams spielen.“

Auch Finalgegner Fnatic trat mit einem Neuzugang an, konnte VP aber nur auf der ersten Karte gefährlich werden. Die Schweden lagen dabei sogar lange in Führung, mussten die Karte am Ende aber doch abgeben. Auch die nächste Karte blieb zunächst eng. In der zweiten Hälfte verlor VP aber nur noch eine einzige Runde, und sicherte sich das Finale überzeugend mit 2:0.