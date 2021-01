Neue Dota-Liga : Vikin.gg und Alliance erreichen 1. Division der EU DPC-Liga

Jonköping Vikin.gg und Alliance haben es in die erste Divison der europäischen Liga des Dota Pro Circuit geschafft. Ebenfalls qualifiziert sind Mudgolems und Chicken Fighters. In der von Dreamhack organisierten Online-Liga werden die vier Kader auf Teams wie OG und Team Secret stoßen.

Im entscheidenden Spiel des „Decider“-Turniers schlug Vikin.gg Chicken Fighters mit 2:1, während Alliance Mudgolems mit dem gleichen Ergebnis besiegte. Beide unterlegenen Teams schafften es anschließend mit der zweiten Chance in die erste Division. Die verbliebenen Teams werden zunächst in die zweite Liga versetzt und können dort zum Ende der Saison über zwei Relegationsplätze in die erste Liga vorrücken.