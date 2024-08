Fußball-Regionalliga Viertligist Erfurt sucht Trikotsponsor per Gewinnspiel

Rot-Weiß Erfurt geht auf der Suche nach einem neuen Trikotsponsor einen wohl bisher einmaligen Weg. Der Fußball-Regionalligist möchte einen neuen Geldgeber per Gewinnspiel finden. Laut einer Mitteilung können Lose für 2.400 Euro von Interessenten erworben werden. Schon am Dienstag sollen die Gewinner gezogen werden. In der vergangenen Saison nahm RWE laut eines „Bild“-Berichts über das Trikotsponsoring 100.000 Euro ein.