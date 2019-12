Jahresabschluss : Vici Gaming sichert sich letzten Dota-2-Titel des Jahres

Das letzte große Dota-2-Turnier des Jahres fand in Singapur statt. F. Foto: Wallace Woon/EPA/dpa.

Singapur Zum Abschluss des Jahres konnte Vici Gaming nach einem erfolgreichen 2019 noch einmal Stärke beweisen. Mit Siegen über einen großen Teil der Weltspitze sicherte sich das Team den letzten bedeutenden Dota-Titel des Jahres.

Vici Gaming hat das ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational in Singapur gewonnen. Im Finale besiegten die Chinesen Evil Geniuses überraschend mit 3:0. Das mit hochkarätigen Teams besetzte Turnier zum Jahresende war mit einem Gesamtpreisgeld von 500.000 US-Dollar dotiert.

Noch in der Gruppenphase war Vici Gaming gegen Evil Geniuses mit 0:2 unterlegen, was dazu führte, dass Vici Gaming als Gruppendritter in der Lower Bracket der Playoffs startete. Auf dem Weg ins Finale gegen Evil Geniuses schlug Vici Gaming anschließend TNC Predator (2:1), Team Secret (2:1), Alliance (2:0) und Gambit Esports (2:0).