Paralympics in Paris Verregnete Paralympics-Schlussfeier gestartet

Am Ende eines regnerischen Tages waren 64.000 Zuschauer und mehr als 5.800 Trainer, Betreuer und Athleten erwartet worden. Ähnlich wie schon bei der Eröffnungsfeier auf der Avenue des Champs Élysées in Richtung der Place de La Concorde wird es eine Parade geben. Die deutsche Flagge werden Fechter Maurice Schmidt und Schwimmerin Elena Semechin tragen. Beide hatten in Frankreichs Hauptstadt Gold gewonnen.