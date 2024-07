Tischtennis Verletzungsdrama um Tischtennis-Spielerin Han

Deutschlands beste Tischtennis-Spielerin Ying Han hat beim internationalen Turnier in Bangkok erneut einen Riss der Achillessehne erlitten und wird nicht an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. Wie der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) bekanntgab, zog sich die 41-Jährige die Verletzung beim WTT Star Contender in Thailands Hauptstadt zu. Beim Comeback nur 176 Tage nach ihrem Riss der rechten Achillessehne beim Turnier in Doha ist diesmal die Sehne am linken Fuß gerissen. In Bangkok sollte sich Han auf die Olympischen Spiele vorbereiten.