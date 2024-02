Turnen Verband will Weltcup in Cottbus erhalten - „Super zufrieden“

Die Weltcup-Serie hat in diesem Jahr einen besonderen Stellenwert, weil sich die ersten beiden der Gesamtwertung an allen Geräten bei Männern und Frauen für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren. So waren in Cottbus erstmals 73 Nationen und Verbände am Start. „Wir sind mit dem Weltcup, mit der Veranstaltung insgesamt super zufrieden. Cottbus und die Arena platzen aus allen Nähten“, meinte Gutekunst.