Hochsee-Regatta : Vendée Globe: Weltumsegler Herrmann rückt auf Rang drei vor

Les Sables-d'Olonne Weltumsegler Boris Herrmann ist bei seiner Vendée-Globe-Premiere auf Platz drei vorgerückt.

Im Südpazifik gelang dem Hamburger Solo-Skipper mit der Rennyacht „Seaexplorer - Yacht Club de Monaco“ am ersten Weihnachtsfeiertag eine starke Positionierung trotz Flaute. Am Freitagmorgen lieferte sich Herrmann rund 15.000 Kilometer entfernt vom Heimathafen nahe des 55. Breitengrads Süd an der Eisgrenze ein Bug-an-Bug-Rennen mit dem Franzosen Jean Le Cam auf „Yes We Cam!“. „Das ist unglaublich! Ich bin nach halbem Weg um die Welt Dritter auf dem Tracker. Das hätte ich mir nie erträumt“, sagte Herrmann.