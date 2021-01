Hochsee-Regatta : Vendée Globe: Herrmanns Silvesterruhe vor Kap Hoorn

Les Sables-d'Olonne Für Boris Herrmann läuft es bei seiner Vendée-Globe-Premiere weiter gut. Er liegt im Vorderfeld und will im letzten Drittel des Rennens angreifen. „Mein Boot ist zu hundert Prozent intakt“, sagt er.

„Ich rechne mit der Kap-Hoorn-Passage am 4. Januar, vermutlich bei 20, 25 Knoten Wind und in guten Segelbedingungen“, sagte der Norddeutsche am Neujahrstag. Er hatte in der Silvesternacht einen Riss im Großsegel seiner „Seaexplorer - Yacht Club de Monaco“ entdeckt, konnte den Schaden aber binnen 30 Minuten reparieren.