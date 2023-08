Rhythmische Sportgymnastik Varfolomeev nach WM-Doppel-Gold: „Ich bin sehr stolz“

„Ich bin sehr stolz, dass im richtigen Moment alles geklappt hat und die ganze Arbeit, die wir täglich in der Halle leisten, sich so gelohnt hat“, sagte Varfolomeev, nachdem sie zum WM-Auftakt in der Rhythmischen Sportgymnastik in Valencia Gold mit dem Reifen und dem Ball holte. Für die 16 Jahre alte Ausnahmeathletin des TSV Schmiden war es nach dem Erfolg mit den Keulen im vorigen Jahr, als sie das erste WM-Gold für den DTB seit 1975 gewonnen hatte, der dritte WM-Titel ihrer Karriere.