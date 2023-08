Turnen Varfolomeev holt im Mehrkampf fünftes WM-Gold

Nach viermal Gold in den Gerätefinals siegte die 16 Jahre alte Ausnahmeathletin in Valencia auch im Mehrkampf. Der Schützling von Trainerin Yuliya Raskina holte mit Ball, Band, Keulen und Reifen 137,450 Punkte und ist damit die erste deutsche Mehrkampf-Weltmeisterin nach Carla Rischer 1975. Im vergangenen Jahr hatte Varfolomeev WM-Silber gewonnen und damit einen Quotenstartplatz für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris geholt.