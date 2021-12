WM in London : Van Barneveld vor Darts-Duell mit Cross ungeduldig

WM in London

London Es ist zwar erst die zweite Runde, aber so ein großes Darts-Match hat der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld lange nicht mehr erlebt.

Der 54-Jährige trifft am Donnerstagabend (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den englischen Ex-Champion Rob Cross. Es ist eine WM-Partie, die es in früheren Jahren auch im Viertelfinale oder Halbfinale hätte geben können. „Rob ist ein beeindruckender Spieler und auch ein toller Typ, ich freue mich sehr auf dieses Match“, kündigte „Barney“ vor dem Aufeinandertreffen der großen Namen an.