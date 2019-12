Favoritenscheitern : Van Barneveld und Cross bei Darts-WM schon raus

London Erst van Barneveld, dann Cross: Bei der Darts-WM erwischt es schon am zweiten Tag mehrere große Namen. „Barney“ tritt nach seiner bitteren Niederlage endgültig ab, eine große Darts-Ära geht somit zuende.

Nachdem er Raymond van Barneveld endgültig in Rente geschickt hatte, konnte Darin Young den größten Moment seiner Darts-Laufbahn nur kurzzeitig genießen.

Van Barneveld packte am späten Samstagabend seine Pfeile, winkte noch kurz mit bedröppelter Miene ins Publikum und beantwortete auch die Interviewfragen tief enttäuscht in aller Kürze. So hatte sich der 52 Jahre alte Routinier sein Ende mit Sicherheit nicht vorgestellt. „Ich bin sprachlos. Ich bin fassungslos“, sagte sein Profi-Kollege René Eidams unmittelbar nach Matchende bei DAZN.