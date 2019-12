Darts-WM in London : Van Barneveld geht hart mit sich ins Gericht nach WM-Aus

London Bitteres und trauriges Karriereende der Darts-Ikone.

Im November 2018 hatte der 52 Jahre alte Niederländer seinen Rückzug nach dieser WM angekündigt. Seit vielen Jahren leidet van Barneveld an Diabetes, er war schon wegen Depressionen in Therapie, die immer häufigeren Niederlagen raubten ihm den Spaß am Sport. Schon im Vorjahr war er beim Spektakel im Alexandra Palace in seiner Auftaktpartie am unbekannten Litauer Darius Labanauskas gescheitert. Es folgte eine von Formtiefs und Motivationsproblemen geprägte Abschiedssaison.

„Wenn du in den vergangenen beiden Jahren in der ersten Runde verlierst, bist du ein Amateur“, sagte van Barneveld: „Ich gehöre nicht mehr auf dieses hohe Niveau. So fühle ich mich auch. Das werde ich mir für den Rest meines Lebens sagen.“ Für seinen glanzlosen Abschied werde er sich „jeden einzelnen Tag hassen“. Selbst die Erinnerung an seine Sternstunden vermochte seinen Frust nicht zu vertreiben. „Was habe ich erreicht? Gar nichts“, meinte er. Seine großen Triumphe seien „Vergangenheit“, und dramatisch fügte er an: „Ich kann von diesem Punkt an nicht mehr mit mir selbst leben, nie wieder.“