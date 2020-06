E-Sport-Kandidat : Valorant mit neuen Inhalten und Balance-Patch veröffentlicht

Los Angeles Nach nur wenigen Tagen Pause erscheint der neue Multiplayer-Shooter Valorant von League-of-Legends-Entwickler Riot Games. Zum Launch gibt es unter anderem eine neue Agentin und eine neue Karte. Außerdem wurde an den etablierten Spielfiguren geschraubt.

Zum Start ist, wie schon zu Beginn der Beta, der kompetitive Modus des Spiels deaktiviert. Zuerst wolle man sichergehen, dass das Spiel sicher laufe. Außerdem sollen Teilnehmer der Betaphase so nicht übervorteilt werden. Ranglisten-Spiele sollen nach wenigen Patches wieder möglich werden.

Als neuer spielbarer Charakter kommt Reyna hinzu. Die Agentin ist darauf ausgelegt, viele Eliminierungen zu erzielen, um so weitere Vorteile zu erlangen. Schafft der Spieler das nicht, bringt Reyna der Gruppe allerdings nicht viel.

Der „Spike Rush“ genannte neue Modus soll eine schnellere Alternative zum Hauptspielmodus sein, dessen Partien durchaus eine Stunde dauern können. Die hinzugefügte Karte „Ascent“ soll an Venedig erinnern und hat einen vergleichsweise offenen Bereich in der Mitte. Die neue Karte soll in der Rotation der ersten Tage zunächst häufiger auftauchen.