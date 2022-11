Neue Liga mit 16 Teams : Valorant Game Changers EMEA erhält neues Turniersystem

Berlin Die für weibliche und nicht-binäre Menschen bestimmte Turnierserie Valorant Game Changers wird in Europa ausgebaut. Neben einer Liga mit 16 Teams gibt es auch ein neues Qualifikationssystem.

In der EMEA-Region (Europa, Afrika und Nahost) waren in der abgelaufenen Saison über eine offene Qualifkation noch jeweils 128 Teams in jede Serie gelangt. Ab dem kommenden Jahr wird das System aufgeteilt: An der Spitze der Pyramide steht eine Liga mit 16 Teams, zu der die vier besten dieses Jahres bereits qualifiziert sind.